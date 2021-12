ராமர் கோவில் கட்டியது யார் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.. மக்கள் மத்தியில் உ.பி முதல்வர் யோகி பேச்சு

Lucknow

லக்னோ: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ.க ஆட்சி நடந்து வருகிறது. இந்த மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இங்கு மீண்டும் ஆட்சியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று பா.ஜ.க மிக தீவிரமாக இருக்கிறது. எதிர்க்கட்சியான அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாடி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர துடிக்கிறது. காங்கிரசும் நம்பிக்கையுடன் இப்போது இருந்தே இதற்கான பணிகளை தொடங்கி விட்டது.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi and BJP have taken over the Ayodhya Ram Temple to reap votes in the Uttar Pradesh elections. As the construction of the Ram Temple in Ayodhya is in full swing, they have started campaigning for it to be given priority