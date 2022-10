"அரசு பள்ளியா? இல்லை டாஸ்மாக் குடோனா?".. பெட்டி பெட்டியாக மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்.. உ.பியில் அவலம்!

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள அரசு பள்ளியில் பெட்டி பெட்டியாக மதுபான பெட்டிகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக அப்பள்ளியின் தலைமையாசிரியரை இடைநீக்கம் செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் குஷி நகரில் ஒடிசா மாநில எல்லைப்பகுதியில் அரசு பள்ளிக்கூடம் ஒன்று இயங்கி வருகிறது.

பள்ளியில் வழக்கம்போல் வகுப்புகள் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. அப்போது விளையாட்டு பீரியடின் போது மாணவர்கள் சிலர் பள்ளிக்கூடத்தில் உள்ள பொருட்கள் வைத்திருக்கும் அறையை திறந்து பார்த்தனர்.

English summary

52 boxes of liquor were hoarded in a government school in Uttar Pradesh. In this regard, the principal of the school has been suspended and action has been taken.