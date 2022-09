அலட்சியத்தின் உச்சம்..2-ம் வகுப்பு மாணவியை பள்ளியிலேயே அடைத்துவிட்டு சென்ற ஆசிரியர்கள்..உபியில் தான்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் 2-ம் வகுப்பு படிக்கும் ஒரு சிறுமியை பள்ளி வகுப்பறையிலேயே வைத்து ஆசிரியர்கள் அடைத்து விட்டு சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தர பிரதேசத்தின் புலந்த்ஷாஹர் மாவட்டத்தில் உள்ள செக்டா பிர் என்ற பகுதியில் சன்விலியன் வித்யாலாயா என்ற பள்ளிக்கூடம் உள்ளது.

இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர்.

In a school in Uttar Pradesh, a girl studying in class 2 was locked up in the school classroom by the teachers.