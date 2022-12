அலறவிடும் சீனா.. நடுங்கி கிடக்கும் நாடுகள்.. மேஜர் உத்தரவை பிறப்பித்த இங்கிலாந்து.. வேற வழியேயில்லை

Lucknow

oi-Halley Karthik

லண்டன்: சீனாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், உலக நாடுகள் விழிபிதுங்கி கிடக்கின்றன.. தொற்றை தடுப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஒவ்வொரு நாடுகளும் முழுவீச்சில் இறங்கி உள்ளன.. இந்நிலையில், இங்கிலாந்து முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டு, சில அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்கி உள்ளது.

கடந்த 2019ம் ஆண்டு தொடங்கிய கொரோனா தொற்று பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் தடுப்பூசி காரணமாக ஓரளவு பாதிப்பு கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது. ஆனால் தற்போது பிஎஃப்-7 எனும் உருமாறிய கொரோனா வைரைஸ் புதிய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த வைரஸ் சீனா, ஜப்பான், தென் கொரியா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்த வைரஸை எதிர்த்து போராடும் அளவு நம்முடைய தடுப்பூசிகள் வீரியம் கொண்டவையல்ல என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்வாறு இருக்கையில் சீனாவிலிருந்து வரும் பயணிகளுக்கு இந்தியா கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க தொடங்கியுள்ளது. அதாவது சீனாவிலிருந்து வரும் பயணிகளுக்கு கட்டாயமாக RT-PCR பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இந்தியாவை தொடர்ந்து பல நாடுகள் இதே போன்று அறிவிப்பை வெளியிட தொடங்கின.

சீனாவில் பரவும் கொரோனா உயிரை குடிப்பவை அல்ல..

English summary

As the number of corona infections in China continues to increase, many countries are announcing that all travelers from that country should have a corona negative certificate. In this case, England has also issued this announcement.