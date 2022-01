2 ஸ்டூல் ஏறினாதான் முகத்தையே பார்க்க முடியும் போலயே.. சமாஜ்வாடியில் இணைந்த இந்தியாவின் உயரமான மனிதர்

Lucknow

லக்னோ: இந்தியாவின் மிக உயரமான மனிதர் என்று அழைக்கப்படும் தர்மேந்திர பிரதாப் சிங், அகிலேஷ் யாதவ் முன்னிலையில் சமாஜ்வாடி கட்சியில் இணைந்தார். இவர் ஆசியாவின் உயரமான மனிதர்களில் ஒருவராகவும் உள்ளார்.

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் அடுத்த மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. பிப்ரவரி 10-ம் தேதி முதல் மொத்தம் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதனால் ஒட்டுமொத்த நாடே உத்தரபிரதேசத்தைதான் எதிர்நோக்கி உள்ளது.

