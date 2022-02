'ஒன்லி பாகுபலி.. நோ பஜ்ரங்பலி..' - உத்தரப்பிரதேச பிரசாரத்தில் "பஞ்ச் அடித்த" அமித்ஷா

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் எங்கும் பாகுபலி கிடையாது, பஜ்ரங்பலி தான் உள்ளார் என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. தற்போதுவரை மூன்று கட்ட தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது.

மீதமுள்ள தேர்தலுக்காக பிரசாரங்கள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் என பாஜக தீவிர பிரசாரம் செய்து வருகிறது.

There is no 'bahubali' in UP, only 'Bajrangbali' now...SP, BSP, Congress would do appeasement politics, insult the armed forces, would bail out terrorists. While BJP works for the poor, youth, women says BJP leader and Home Minister Amit Shah in Sitapur, UP