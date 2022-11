எங்கங்க இங்க இருந்த கிட்னிய காணோம்? கல் ஆப்ரேசனுக்கு சென்றவரிடம் ஆட்டைய போட்ட டாக்டர்! உ.பி.ல தான்!

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திர பிரதேசத்தில் சிறுநீரக கல்லை அகற்றுவதற்காக அறுவை சிகிச்சைக்கு சென்ற நபரிடம் சிறுநீரகமே மருத்துவர்களால் திருடப்பட்ட சம்பவம் 6 மாதங்களுக்கு பிறகு ஸ்கேன் செய்து பார்த்தபோது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

உலகில் இருக்கும் அனைத்து வினோதங்களும் என்ன ராசியோ தெரியவில்லை உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் தான் அரங்கேறுகிறது.. தற்போதும் அப்படி ஒரு வினோதம் இல்லை இல்லை மிகப்பெரிய குற்ற செயலே அந்த மாநிலத்தில் அரங்கேறி உள்ளது.

வயிற்று வலி என ஸ்கேன் செய்து பார்க்கும் போது உங்கள் கிட்னியை காணவில்லை என மருத்துவர் கூறினால் எப்படி இருக்கும்? உண்மையிலேயே அப்படி ஒருவரிடம் கூறியிருக்கின்றனர் மருத்துவர்கள். என்ன காரணம்? அதன் பின்னணி என்ன? என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

English summary

An incident in Uttar Pradesh where the doctors stole the kidney from a person who underwent surgery to remove a kidney stone has come to light after 6 months of scanning which has caused a lot of shock.