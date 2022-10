காந்தாரா மாதிரியே.. சாமியிடம் சீண்டியதும் நிம்மதி போச்சு.. பதறிய திருடனின் "பரிகாரம்" என்ன தெரியுமா?

News

oi-Jackson Singh

போபால்: கோயில் நகைகளை திருடிச் சென்ற திருடன் ஒருவன், ஒருசில நாட்களிலேயே அவற்றை திருப்பி வைத்ததுடன் மன்னிப்புக் கடிதமும் எழுதி வைத்த சம்பவம் மத்திய பிரதேசத்தில் நடந்துள்ளது.

கோயில் நகைகளை எடுத்துச் சென்றது முதல் அவன் பட்ட கஷ்டங்களை அந்தக் கடிதத்தில் விவரித்துள்ள அவன், இனி எந்தக் கோயில் நகைகளையும் திருட மாட்டேன் என உறுதியும் அளித்துள்ளான்.

ஆனால் போலீஸ் விட்டுவிடுமா என்ன?தற்போது அந்த நகைகளின் உள்ள அவனது கைரேகைகள், கடிதத்தில் உள்ள கையெழுத்து ஆகியவற்றை கொண்டு போலீஸார் அவனை தேடி வருகின்றனர்.

English summary

Interesting incident in Madhya Pradesh, a thief, who stole jewels and other items from a temple, have returned all of them as he suffering lot after the theft.