தமிழக போலீசாருக்கு 8 மணி நேர வேலை.. 10% கூடுதல் சம்பளம்.. உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின் முழு விவரம்

மதுரை: போலீசாருக்கு 8 மணி நேர வேலை என்ற அடிப்படையில் 3 ஷிஃப்ட் முறையை அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும், போலீசாருடைய குறைகளைக் கேட்டு நிவர்த்தி செய்ய ஓய்வுபெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் உளவியல் ஆலோசகர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்டோரைக் கொண்ட போலீஸ் ஆணையத்தை 3 மாதங்களில் அமைக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

மற்ற அரசு ஊழியர்களைவிட போலீஸாருக்கு கூடுதலாக 10 சதவீத ஊதியம் வழங்க அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என்றும் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

கரூரைச் சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற தலைமைக் காவலர் மாசிலாமணி, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "தமிழக காவல்துறையில் காவலர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும். காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். காவலர்களின் ஊதியத்தை உயர்த்த தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைளை வலியுறுத்தி பொதுநல மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கில் விசாரணை முடிவடைந்து, தீர்ப்பு தள்ளிவைக்கப்பட்டிருந்தது.

