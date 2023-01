மாண்புமிகு ‘ஏகே’! ஒகே சொல்லு தல.. நடிகர் அஜித்தை அரசியலுக்கு அழைக்கும் ரசிகர்கள்.. பரபர போஸ்டர்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : நடிகர் அஜித் குமாரை அரசியலுக்கு அழைக்கும் வகையில் அவரது ரசிகர்கள் போஸ்டர் ஒட்டியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. "இன்று பேரன்புமிகு AK.. என்று மாண்புமிகு-க்கு OK?" என்ற வாசகங்களுடன் தலைமைச் செயலகம், நாடாளுமன்ற பின்னணியில் நடிகர் அஜித் குமாரின் படத்துடன் மதுரை அஜித் ரசிகர்கள் போஸ்டர்களை ஒட்டியுள்ளனர்.

வரும் ஜனவரி 11ஆம் தேதி அஜித் குமார் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் 'துணிவு' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது. அதே நாளில், விஜய்யின் 'வாரிசு' திரைப்படமும் ரிலீஸ் ஆகிறது.

இதனால், இருவரின் ரசிகர்களும், மாறி மாறி போஸ்டர்களை ஒட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் அஜித்தை அரசியலுக்கு அழைக்கும் வகையில் மதுரையில் அஜித் ரசிகர்கள் போஸ்டர்களை ஒட்டியுள்ளனர்.

English summary

Actor Ajith Kumar's fans have pasted up a poster inviting him to enter politics. Madurai Ajith fans mader posters with the picture of actor Ajith Kumar in the background of the TN Secretariat and Parliament House with the words, "Today AK.. When Hon'ble AK?"