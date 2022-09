துணிவு இருந்தாலும் தளபதி தான்! ‘வாரிசு’வே இருக்காது! ஆரம்பித்து வைத்து மதுரையன்ஸ்! சூடுபிடித்த களம்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : தல என ரசிகர்களால் முன்பு அன்போடு அழைக்கப்பட்ட அஜித்குமாரின் துணிவு படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் செகண்ட் லுக் போஸ்டர்கள் வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில் மதுரையில் தொடங்கிய அஜித், விஜய் ரசிகர்களின் யுத்தம் தற்போது சமூக வலைதளங்கள் முழுவதும் பரவி இருக்கிறது.

இளைய தளபதியாக இருந்து தற்போது தளபதியாக உயர்ந்திருக்கும் நடிகர் விஜய்யும், தல என ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்பட்டு தற்போது ஏகே என மாறி இருக்கும் நடிகர் அஜித்தும் நெருங்கிய நண்பர்கள் என்பது பலருக்கும் தெரியும்.

ஆனால் அவர்களது ரசிகர்களை பொறுத்தவரை எப்போதுமே ஏழாம் பொருத்தம் தான். நடிகர் விஜய்யின் திரைப்பட அப்டேட்டுகள் வரும்போது அஜித் ரசிகர்களும், நடிகர் அஜித்தின் திரைப்பட அப்டேட்கள் வரும்போது விஜய் ரசிகர்களும் கலாய்ப்பதும் வாடிக்கைதான்.

As the first look and second look posters of Ajithkumar's thunivu have been released and are being received on social media, the war between Ajith and Vijay fans that started in Madurai is now spreading across social media.