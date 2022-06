டெல்லி அடகில் அதிமுக! லேடியா? மோடியா? எனக்கேட்ட ஜெயலலிதாவை மறந்துட்டாங்க! கி வீரமணி விளாசல்

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: ‛‛அதிமுக ஜெயலலிதாவின் கொள்கையை மறந்து டெல்லியில் அடமானமாக மாறியுள்ளது. லேடியா? மோடியா? எனக்கேட்ட ஜெயலலிதாவின் கொள்கைக்கு எதிராக தற்போது அதிமுகவினர் திசைமாறி செல்கின்றனர். அதிமுகவை டெல்லியில் இருந்து மீட்கும் நபர் யாரோ அவர் தலைமைக்கு வரட்டும்'' என திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி கூறினார்.

மதுரை தெப்பக்குளம் பகுதியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடந்த பொதுக்குழு நிகழ்ச்சியில் திராவிடர் கழகத்தலைவர் கி வீரமணி பங்கேற்றார்.

இந்த கூட்டத்தில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. அதன்பிறகு அவர் நிருபர்களை சந்தித்தார். அப்போது கி வீரமணி கூறியதாவது:

‛‛ ADMK has forgotten lady or Modi Jayalalitha's policy and turned it into a mortgage in Delhi. The ADMK is now going in the opposite direction to the policy of Jayalalitha” says Dravidar kazhagam chief K Veeramani.