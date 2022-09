ஓபிஎஸ் வீட்டில் ஏன் ரெய்டு நடக்கல..? 'கையெழுத்து போட்டதே அவர்தானே?’.. கொளுத்திப்போட்ட உதயகுமார்!

Madurai

மதுரை : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் வீடுகளில் சோதனை நடைபெறும் நிலையில் நிதியமைச்சராக இருந்து அனைத்து திட்டத்திற்கும் ஒப்புதல் அளித்த ஓபிஎஸ் வீட்டில் ரெய்டு நடத்தவில்லை எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார்.

சமீபத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரின் வீடுகள் மற்றும் அவர்களுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடைபெற்றது.

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் இந்த ரெய்டு நடவடிக்கையை கடுமையாக விமர்சித்த நிலையில், அவர்கள் குற்றமற்றவர்கள் என நிரூபிக்கட்டும் என கருத்து தெரிவித்திருந்தார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

இந்நிலையில், பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ஆர்பி உதயகுமார், ஓபிஎஸ்ஸின் கருத்தை விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

ADMK ex-ministers houses are being raided, former minister RB Udhayakumar has questioned why O. Panneerselvam, who approved all the plans as finance minister, did not conduct a raid on his house.