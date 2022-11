பொம்மை முதல்வர்! எடப்பாடி சொன்னது இன்னைக்கு உண்மை ஆயிருச்சு! போட்டுத் தாக்கிய ஆர்பி உதயகுமார்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : புள்ளி விவரங்களை அப்படியே வாசிக்கின்ற ஒரு பொம்மை முதல்வராக ஸ்டாலின் இருக்கிறார் என்று எடப்பாடியார் சொல்லுவது உண்மையிலும் உண்மை என்பது நிருபணம் ஆகியுள்ளது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக பேசியுள்ள அவர்," மாற்றுத்திறனாளிகளின் உரிமைகளையும்,நலன்களையும் பேணி காத்திடும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் மாதம் 3ம் நாள் அனைத்து நாடுகளிலும் மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நாளில் அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடியார் நல்வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொண்டு வருகிறார்.

தவப் புதல்வனின் ’கலகத் தலைவன்’ குறித்து தான் முதல்வருக்கு கவலை! அதிமுக ஆர்பி உதயகுமார் விமர்சனம்!

English summary

Former AIADMK Minister RB Udayakumar has said that Edappadi palaniswami statement that Stalin is a puppet Chief Minister who reads statistics is indeed true.