போக்குவரத்து விதிமீறல்.. அபராதம் என்ற பெயரில் ”பகல் கொள்ளை”.. கொந்தளிக்கும் ஆர்பி உதயகுமார்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: போக்குவரத்து விதிமீறலுக்கான அபராத தொகை என்ற பெயரில் தமிழக அரசு பகல் கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வருவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் விமர்சித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், இந்திய அளவில் சாலை விபத்துக்கள் எண்ணிக்கை கொண்ட மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது என்பது வருத்தமான செய்தி. கடந்த ஆண்டில் மட்டும் 11,419 பேர் சாலை விபத்துகளால் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கும், நான்கு சக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கும் சாலை விபத்து குறித்து விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். சட்டம் மக்களை பாதுகாக்க தான். சுதந்திரம் எல்லை மீறும் போது சட்டத்தின் மூலம் பாதுகாப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். ஆனால், மக்களுக்கான பாதுகாப்பதற்கான சட்டம் மக்களை வாட்டி வதைக்கும் நிலையில் உள்ளது.

English summary

Former AIADMK minister RB Udhayakumar criticized the Tamil Nadu government is doing robbery in the name of fines for traffic violations.