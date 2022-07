திமுகவுக்கு சரியான எதிரி அதிமுக தான்; தானா சேர்ந்த கூட்டம் இது.. மதுரையில் செல்லூர் ராஜூ ஆவேசம்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: திமுகவுக்கு பின் தாங்கள் தான் என்று கூறுபவர்களுக்கு இந்த ஆர்ப்பாட்டம் ஒரு பாடம் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.

திமுகவுக்கு சரியான எதிரி அதிமுக தான்; தானா சேர்ந்த கூட்டம் இது - செல்லூர் ராஜூ

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இடையே எழுந்த அதிகார மோதலில், எடப்பாடி பழனிசாமி கைகளே ஓங்கியுள்ளது. ஏற்கனவே அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள், பொதுக்குழு செயற்குழு உறுப்பினர்கள் என ஏராளமானோரை தன் பக்கம் இழுத்துள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, அடுத்ததாக தனது தலைமையினை நிரூபிக்க போராட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளார்.

அதன்படி தமிழகத்தில் மின் கட்டண உயர்வைக் கண்டித்து இன்று அதிமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தெரிவித்திருந்தார். அப்போது அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வரும் இன்று காலை 10 மணியளவில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

திமுக ஆட்சி மீது மக்களுக்கு வெறுப்பு.. மதுரையில் மாபெரும் போராட்டம்.. செல்லூர் ராஜு பேட்டி!

English summary

DMKs perfect Opponent is AIADMK says Former Minister Sellur Raju in Madurai Protest. Also, this protest is a lesson to those who claim that they are after DMK.