அதிமுகவை உடைச்சதே பாஜக தான்.. இப்போ பலப்படுத்த போறாங்களாம்.. துரை வைகோ கிண்டல்!

அதிமுக பிளவு விவகாரம் தொடர்பாக பாஜகவின் கருத்தை விமர்சித்துள்ளார் துரை வைகோ.

மதுரை : அதிமுகவை உடைத்ததில் பாஜகவுக்கு பெரும் பங்கு உள்ளது. ஆனால், இன்று பாஜகவினரே, அதிமுகவை பலப்படுத்துவோம் என்று சொல்கிறார்கள் என மதிமுக தலைமை நிலைய செயலாளர் துரை வைகோ விமர்சித்துள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் தொடங்கிய அதிமுக ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதல் இன்றளவும் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. தற்போது ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல், இந்தப் பிரச்சனைக்கு ஒரு 'பாஸ்' பட்டனை அழுத்தியுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை முன்வைத்து, அதிமுக வேட்பாளரை தேர்வு செய்ய பொதுக்குழு ஒப்புதல் படிவத்தை ஓபிஎஸ் தரப்புக்கும் அனுப்பியுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமி அணி.

BJP has a big role in breaking AIADMK. Today BJP is saying that they will strengthen the AIADMK, MDMK headquarters secretary Durai Vaiko has criticized.