மதுரைக்காரனாய் முதல்வர் ஸ்டாலின் அரசை இருகரம்கூப்பி வரவேற்க ரெடி.. சொல்வது செல்லூர் ராஜு

மதுரை: மதுரைக்காரன் என்ற முறையில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அரசை கைகூப்பி வரவேற்க தயராக இருப்பதாக அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரையில் ரூ.70 கோடியில் கலைஞர் நூலகம் கட்டப்படும் என்று சட்டசபையில் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க..ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார். இதனை தொடர்ந்து பி.டி.ஆர். சிலை அருகே நத்தம் சாலையில் உள்ள பொதுப்பணித்துறைக்குச் சொந்தமான இடத்தில் கலைஞர் நூலகம் அமைக்க இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது/

இந்த இடத்தில் இருக்கும் ஒரு பழைய கட்டிடத்தில் பென்னி குவிக் வாழ்ந்த வீடு என்றும் இதனை இடித்து விட்டு கலைஞர் நூலகம் அமைக்கப்பட உள்ளதாகவும் தொடர்ந்து பல்வேறு தரப்பினரும் குற்றம்சாட்டினார்கள்.

English summary

Former AIADMK Minister Cellur Raju has said that he is ready to welcome the government of Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin as a Maduraikaran