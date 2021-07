இன்று திருமணம் நடக்க இருந்த மகனுக்கு.. நேற்றே காரியம் செய்த தந்தை.. மிரண்டு போன மதுரை!

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி அருகே திருமணம் ஆக விருந்த நிலையில் மணமகனை தந்தையே கோடாறியால் வெட்டிக்கொலை செய்துவிட்டு காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. குடிபோதையில் தகராறில் ஈடுபட்டதால் கொலை செய்ததாக தந்தை வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி அருகே உள்ள அய்யன கவுண்டன்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரதீப் (20) சுமைதூக்கும் தொழிலாளியாக பணிபுரிந்து வருகின்றார். இவர் தனது தாய் மற்றும் தந்தையுடன் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளார்

மொத்தமாக 4 பேர்.. அதிமுக அடிமடியிலேயே கைவைத்த திமுக.. காலியாகும்

இந்த நிலையில் தனது தந்தை இளங்கோவனுக்கும் வாலிபர் பிரதீப்புக்கும் அடிக்கடி சொத்து தொடர்பாக அடிக்கடி தகராறு ஏற்படுவது வழக்கம் என கூறப்படுகிறது.

English summary

groom was hacked to death with an axe at a wedding party near Vadipatti in Madurai district and father surrendered at the police station.