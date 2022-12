தமிழகத்தில் 18 மாதங்களில் உருவான வேலைவாய்ப்பு எவ்வளவு.. வெள்ளையறிக்கை கேட்பது யார் தெரியுமா?

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: தமிழக அரசு துறைகளில் புதிதாக 5.50 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்ற திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். கடந்த 18 மாதங்களால ஆட்சியில் இருக்கும் திமுக, இதுவரை எத்தனை பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுத்துள்ளது என்ற விவரத்தை தமிழக அரசு வெள்ளை அறிக்கையாக வெளியிட முன்வருமா என்றும் சவால் விடுத்துள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் அரசு அலுவலகங்களில் காலியாக உள்ள 3.50 லட்சம் பணியிடங்களில் இளைஞர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும், நீர்நிலைகள் மற்றும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கவும், பொது சொத்துக்களை பாதுகாக்கவும் 75,000 சாலை பணியாளர்கள் நியமிக்க படுவார்கள் என்றும், அரசு துறையில் புதிதாக 5.50 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்றும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின் போது திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியாக அளித்திருந்தது.

இதுகுறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார், திமுக ஆட்சியமைத்த 18 மாதங்களில் எத்தனை பேருக்கு வேலை வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதுதொடர்பாக ஆர்பி உதயகுமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ஆட்சிக்கு வந்த திமுக அரசு இந்த 18 மாத காலத்தில் எத்தனை பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கி இருக்கிறது என்ற வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட முடியுமா?

English summary

Former AIADMK minister RB Udayakumar has questioned DMK's election manifesto that 5.50 lakh new jobs will be created in Tamil Nadu government departments. The DMK, which has been in power for the past 18 months, has also challenged the Tamil Nadu government to release the details of how many people it has given employment to as a white paper.