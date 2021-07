ஒன்றிய அரசு என்று அழைப்பதற்கு தடை விதிக்க முடியாது.. உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை அதிரடி!

Madurai

மதுரை: மத்திய அரசை ஒன்றிய அரசு என்று அழைப்பதற்கு தடை விதிக்க முடியாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை அதிரடி கருத்து தெரிவித்து உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் ஒன்றிய அரசு என்ற சொல்லாடல் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முதல்வர் முக ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள், திமுக எம்எல்ஏக்கள் உட்பட ஆளும் கட்சி பிரமுகர்கள் அனைவரும் மத்திய அரசை ஒன்றிய அரசு என்று அழைக்கிறார்கள்.

யூனியன் ஆஃப் இந்தியா என்பதன் தமிழாக்கம் ஒன்றிய அரசு என அவர்கள் விளக்கம் அளிக்கிறார்கள்.

இவ்வாறு திமுகவினர் அழைப்பதற்கு பாஜக தலைவர்கள் பலரும் கடும் எதிர்ப்புகளை பதிவு செய்தபடி இருக்கிறார்கள். இப்படி அழைப்பது அரசியல் சாசனத்துக்கு எதிரானது என்று அவர்கள் கருத்து கூறியுள்ளனர்.

Court order on calling ondriya arasu: Madurai Bench of the MHC dismisses the petition seeking direction to stop the TN CM and Ministers from using the term "ondriya arasu" instead of Central Govt.