தேர்வு கிடையாது.. மதுரையில் அரசு வேலை.. 8 முதல் டிகிரி, என்ஜினீயரிங் படித்தவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு

மதுரை: தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக்கழகத்தின் மதுரை மண்டலத்தில் மொத்தம் 450 பணிகள் காலியாக உள்ளன. இந்த பணிகளை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு 8 ம் வகுப்பு படித்தவர்கள் முதல் டிகிரி, என்ஜினீயரிங் படித்தவர்கள் வரை விண்ணப்பம் செய்து பயன்பெறலாம்.

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக்கழகத்தின் மதுரை மண்டலத்தில் நெல் கொள்முதல் பணியையொட்டி காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. இதற்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

இந்த பணி தொடர்பான அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்களை தொகுத்து வழங்கி உள்ளோம். இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

A total of 450 jobs are vacant in Madurai Zone of Tamil Nadu Consumer Goods Trading Corporation. The notification for filling these posts is now published. Candidates from 8th standard to degree, engineering can apply for this job.