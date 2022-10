இணைந்த கைகள்! புரட்சி தலைவர்னா அது தலைவர் ஸ்டாலின் தான்! ஒரே போடாக போட்ட பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்

Madurai

மதுரை : மதுரை திமுகவில் உட்கட்சி மோதல் இருப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில் திமுக தொண்டர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் என் வீட்டில் கதவு திறந்தே இருக்கும். யாரும் எப்போது வேண்டுமானால் வரலாம் எனவும், தலைவர்களில் புரட்சித்தலைவர் என்றால் அது நம் தலைவர் தான் என தமிழக நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அதிரடியாக கூறியிருக்கிறார்.

மதுரையில் கடந்த 4 நாட்களுக்கு முன்னர் திமுக தலைவராக மு.க.ஸ்டாலின் மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டதை ஒட்டி திமுகவினருக்கு விருந்து அளிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் தமிழக நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மட்டும் கலந்துகொண்டனர்.

திமுக முக்கிய பிரபலமும் மாவட்ட செயலாளருமான தளபதி மற்றும் மதுரையை சேர்ந்த மற்ற அமைச்சர்கள், திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை. இதனால் மதுரை திமுகவில் உட்கட்சி பூசல் நிலவுவதாக யூகங்கள் உலாவின.

