ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்.. ஜெ. ஆதரித்த திட்டம் அது.. அதிமுகவின் ஆதரவு இருக்கும்.. ஓபிஎஸ் பேட்டி!

மதுரை: ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறைக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக ஓ.பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறுகையில், ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஜெயலலிதா ஆதரித்த திட்டம் என்றும், இதனை அதிமுக என்றைக்கும் ஆதரிக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரே தேர்தல் என்பது நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றம் இரண்டிற்கும் சேர்த்து ஒரே தேர்தல் நடத்துவது. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் நடந்தால், மக்கள் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு வாக்குகள் செலுத்த வேண்டியது இருக்கும்.

ஒன்று மாநில சட்டமன்றத்திற்கு, இன்னொன்று நாடாளுமன்றத்துக்கு. இதுபோன்று தேர்தல் நடத்துவதால் செலவு குறையும் என்ற வாதங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. அதேபோல் நாடாளுமன்றத்திற்கும், மாநில சட்டப்பேரவைகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த மத்திய பாஜக அரசு முனைப்பு காட்டி வருகிறது.

O Panneer Selvam has said that only one Nation one election plan. OPS said that one Nation, one election was supported by Jayalalithaa and AIADMK will always support it.