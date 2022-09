டீக்கடையில் திடீர் ஆலோசனை.. செய்தியாளர்கள் கேட்ட சரமாரி கேள்வி.. டக்கென சிரித்த ஓபிஎஸ்.. ‘சரி வாங்க’

Madurai

மதுரை : மதுரையில் இருந்து தனது சொந்த ஊரான பெரியகுளம் செல்லும் வழியில், டீ அருந்தியபடி தனியார் விடுதியில் தனது ஆதரவாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

அங்கிருந்து அவர் கிளம்பும்போது செய்தியாளர்கள் சூழ்ந்து கேள்வி எழுப்பினர். முதலில் அவர்களைத் தவிர்த்த ஓபிஎஸ், செய்தியாளர்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்காக சிரித்தபடி, பிரஸ்மீட்டுக்கு சம்மதித்தார்.

செய்தியாளர்கள், சிபிசிஐடி விசாரணை, சுற்றுப்பயணம் குறித்து எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு, ஒரே வரியில் பதில் கூறினார் ஓபிஎஸ்.

உண்மைத்தன்மையை விளக்கும் சுற்றுப் பயணத்தை விரைவில் தொடங்குவேன் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார். அப்போது மதுரை முன்னாள் எம்.பி கோபாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட அவரது ஆதரவாளர்கள் உடனிருந்தனர்.

