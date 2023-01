"தப்பு பண்ணா அடிங்க" ஸ்கூலில் மகனை சேர்க்கும் போதே பிரம்பு பரிசளித்த பெற்றோர்.. அரண்ட மதுரை

வெறும் வாய் வார்த்தையாக மட்டுமல்லாமல் தங்கள் மகனை அடிக்க அனுமதி கொடுக்கும் உறுதிமொழி பத்திரத்தையும் அந்த பெற்றோர்கள் ஆசியர்களிடம் சமர்ப்பித்தனர்.

Madurai

oi-Jackson Singh

மதுரை: தங்கள் 4 வயது மகனை பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்த பெற்றோர், கையோடு பிரம்பையும் வாங்கி வந்து தலைமை ஆசிரியரிடம் கொடுத்த சம்பவம் மதுரையில் நடந்துள்ளது.

தங்களின் மகன் சரியாக படிக்கவில்லை என்றாலோ, ஆசிரியர் சொல்படி கேட்டு ஒழுக்கமாக நடக்கவில்லை என்றாலோ அந்த பிரம்பை வைத்து அடிக்குமாறு அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

தவறு செய்த மாணவர்களை ஆசிரியர்கள் திட்டினால் கூட சண்டைக்கு போகும் பெற்றோருக்கு மத்தியில், மகன் ஒழுக்கமாக வளர அடி வாங்கினாலும் பரவாயில்லை என நினைக்கும் பெற்றோருக்கும் இருக்கதான் செய்கிறார்கள் என்பதற்கு இந்த சம்பவமே சிறந்த உதாரணம் ஆகும்.

English summary

An incident has taken place in Madurai where a parent who enrolled their 4-year-old son in a school brought a stick with them and gave it to the headmaster.