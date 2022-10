மேக மூட்டம்..சாரல் மழை..லேசான குளிர்.. 2 நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் மழையாம்..ரெயின் கோட் அவசியம்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: வளி மண்டல கீழடுக்குச் சுழற்சியினால் தமிழகம், புதுச்சேரியில் இன்றும் நாளையும் இடி மின்னலுடன் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. வடகிழக்குப் பருவமழை 29 ஆம் தேதி தொடங்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. பல மாவட்டங்களில் காலை நேரத்திலேயே சாரல் மழை பெய்து வருகிறது.

தென்மேற்கு பருவமழை காலம் கடந்த 23ஆம் தேதியுடன் இந்திய பகுதிகளிலிருந்து விலகிவிட்டது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கிறது. இந்த பருவமழை காலத்தில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் இயல்பை விட 45 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக மழை பதிவாகி இருக்கிறது.

கார்த்திகை மாதம் வரை அடை மழை பெய்யும் நிலையில் பல பகுதிகளிலும் மூடுபனி சூழ்ந்துள்ளது. மாலை நேரத்திலும் அதிகாலை நேரத்திலும் குளிர் தாக்குவது இயல்புக்கு மாறாக உள்ளது. காலை முதலே மதுரை புறநகர் பகுதிகளில் வானம் மேக மூட்டத்துடன் மழைக்கான அறிகுறியுடன் உள்ளது. தூத்துக்குடியில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது.

இரவு முதல் நசநசத்த மழை.. தூத்துக்குடியில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிப்பு

