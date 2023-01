கலைஞர் வீட்டில் குழந்தை பிறக்கக்கூடாது என்ற செல்லூர் ராஜூ.. அந்தர் பல்டியடித்து உதயநிதிக்கு வாழ்த்து

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சரானதை விமர்சிக்கும் வகையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் கருணாநிதியின் குடும்பத்தில் குழந்தை பிறக்கக்கூடாது என்று மக்கள் நினைப்பதாக விமர்சித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு, நேற்று இளைஞரான உதயநிதிக்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டு இருப்பது பாராட்டிற்கு உரியது என்று தெரிவித்து இருக்கிறார்.

உலகளவில் நடைபெற உள்ள ஜூனியர் கபடிப் போட்டிக்கான வீரர்களை தேர்வு செய்வதற்கான போட்டி மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் நேற்று நடைபெற்ற போட்டிகளை முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தொடங்கி வைத்தார்.

அப்போது செய்தியாளரை சந்தித்த அவர், "மதுரையில் இந்த கபடி போட்டி நடைபெறுவது பெரும் மகிழ்ச்சி. அகில இந்திய அளவில் பல மாநிலங்களில் இருந்து வீரர்கள், வீராங்கனைகள் 252 பேர் கலந்து கொண்டு உள்ளனர்.

English summary

Former AIADMK Minister Sellur Raju, who criticized Udhayanidhi Stalin becoming Sports Minister of a few days ago, yesterday he said wishes Udhayanidhi for the ministry