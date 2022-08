Madurai

oi-Mohan S

மதுரை : கடலூர் மாவட்டம், வேப்பூர் அருகே தங்க பிஸ்கட் கடத்தலில் ஈடுபட்ட 6 பேர் கொண்ட கும்பலை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், தங்க பிஸ்கட்களுடன் தப்பிய 4 பேரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

துபாய் டூ மாமியார் வீடு.. தங்க பிஸ்கெட்டுடன் போன மருமகன்.. அதன்பிறகுதான் ட்விஸ்ட்! பரபரத்த வேப்பூர்

கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அருகே தே.பொடையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாலையா என்பவர், கடந்த எட்டு மாதம் முன்பு துபாய்க்கு வேலைக்கு சென்றுள்ளார். அங்கு அவருக்கு சரியான வேலை கிடைக்காததால், எட்டு மாதம் வேலை இல்லாமல் இருந்துள்ளார்.

இதனால் எப்படியாவது சொந்த ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் இருந்த நிலையில், துபாயில் இருக்கும் ஒருவர், சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் என கூறியுள்ளார். மேலும், நான் கொடுக்கும் பார்சலை, தனது நண்பரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் பாலையாவிடம் அவர் கூறியுள்ளார்.

ஓபிஎஸ் மகிழ்ச்சி நீடிக்கலையே.. 'அப்செட்’ - குறுக்கே விழுந்த '3 தடைகள்’ - எழுந்து அமர்ந்த எடப்பாடி!

English summary

The police arrested a gang of 6 people who were involved in the smuggling of golden biscuits near Veypur in Cuddalore district.