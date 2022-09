இந்தா கிளம்பிட்டாங்கல்ல.. மாட்டுத்தாவணியில் டைடல் பார்க் அமைக்க கூடாது- ஆர்.பி.உதயகுமார் பேட்டி

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: மதுரை மாட்டுத்தாவணி பகுதியில் டைடல் பார்க் அமைக்கப்படும் என்பது விளம்பர அறிவிப்பு என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை மாட்டுத்தாவணி பகுதியில் டைடல் பார்க் அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார். இதன் மூலம் தென் மாவட்டங்களில் தொழில் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் என்று இளைஞர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இதனிடையே டைடல் பார்க் அமைப்பதற்கு முன் தேவையான உள்கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் மதுரையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், மதுரைக்கு டைடல் பார்க் கொண்டு வரப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்தது விளம்பர அறிவிப்பு. மாட்டுத்தாவணி பகுதியில் கள ஆய்வு நடத்தாமல் டைடல் பார்க் கொண்டு வரப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்து உள்ளார்.

English summary

Former AIADMK Minister RB Udayakumar has said that Tidal Park will be set up in Mattuthavani area is a sake of advertisement for MK Stalin.