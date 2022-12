காவி இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இருக்கனும்.. கையில் சிக்கினால் அடிதான்.. கொந்தளிக்கும் செல்லூர் ராஜூ!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: மதுரையில் அதிமுக நிறுவனர் எம்ஜிஆர் சிலைக்கு காவி கொடியை போட்டவர்கள் கைகளில் கிடைத்தால், அடி நொறுக்கிவிடுவோம் என்றும், காவி இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ எச்சரித்துள்ளார்.

மதுரை மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பரவை பகுதியில் புதிய குளியல் தொட்டி, சுகாதார வளாகம், மின் மோட்டார் அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை, சுத்திகரிப்பு குடிநீர் இயந்திரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை முன்னாள் அமைச்சரும், எம்எல்ஏ-வுமான செல்லூர் ராஜூ தொடங்கி வைத்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து செல்லூர் ராஜூ கூறுகையில், மதுரையில் எம்ஜிஆர் சிலைக்கு காவி கொடியை போட்டு அவமானப்படுத்தியவர்களை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும். எம்ஜிஆர் சமூகநீதித் தலைவர். அவர் சிலை மீது காவிக்கொடியை போட்டவர் இழிபிறவி என்பேன். குற்றத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கடுமையாக நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

ஆதாரை இணைத்தால் மட்டுமே பொங்கல் பரிசு? சந்தேகம் கிளப்பும் செல்லூர் ராஜூ! என்ன சொல்கிறார் பாருங்க

English summary

Former AIADMK minister Sellur Raju has warned that if those who put saffron flag on the statue of AIADMK founder MGR in Madurai get their hands on it, they will be crushed and saffron should be where it should be.