முக்கியத்துவம் பெறும் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு.. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வருகை? தொடங்கி வைப்பது யார்?

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: மதுரையில் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி பொங்கல் பண்டிகையன்று நடக்க உள்ளது. ஏற்கனவே அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நேரில் காண ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை யார் தொடங்கி வைக்கப் போகிறார்கள் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மதுரையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் பாரம்பரிய முறைகளில் நடப்பது வழக்கம். நடப்பாண்டில் அவனியாபுரத்தில் வரும் 15ம் தேதியும், பாலமேட்டில் 16ம் தேதியும், அலங்காநல்லூரில் 17ம் தேதியும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடக்க உள்ளன.

அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நடத்தும் பொறுப்பு மாவட்ட நிர்வாகமே எடுத்துக் கொண்டுள்ளது. இதனால் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டுக்கான விழா மேலை, பார்வையாளர் மேடை, தடுப்பு வேலிகள், சோதனை மையம், மாடுபிடி வீரர்களுக்கான சோதனை மையம் என அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து வருகிறது.

English summary

Avaniyapuram jallikattu competition is going to be held on Pongal festival in Madurai. It has already been reported that Governor RN Ravi is going to witness the Jallikattu competition in Avaniyapuram. This raises the question of who is going to start the jallikattu competition in Avaniyapuram