36 மணி நேரம்.. சரி பண்ணிட்டோம்! மின் விநியோகத்தில் அவசரப்பட முடியாது! அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உறுதி

oi-Rajkumar R

மயிலாடுதுறை : சீர்காழி தாலுக்கா பகுதியில் அதீத கன மழை பெய்த பிறகு 36 மணி நேரத்தில் 2லட்சத்து 3ஆயிரம் மின் இணைப்புகளுக்கு சீரான மின் வினியோகம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறியுள்ளார்.

வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக கடந்த 11ஆம் தேதி சீர்காழி தாலுக்கா பகுதியில் அதீத கன மழை பெய்தது. இதனால் சீர்காழி தாலுகா பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் மின்கம்பங்கள் சாய்ந்து மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது.

கடலூர், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய பிறகு தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் கடலூர், சீர்காழி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் 100க்கும் மேற்பட்ட பகுதியில் வெள்ளம் சூழ்ந்தது.

Electricity Minister Senthil Balaji has said that 2 lakh 3 thousand power lines have been provided with steady power supply in 36 hours after heavy rains in Sirkazhi taluk area.