ஜிம் மாஸ்டருக்கு 3 மனைவிகள்.. நாலாவதாக ஒரு கள்ளக்காதல்.. கடைசியில் நடந்த கொலை.. அலறும் மும்பை

மும்பை: மும்பையில் இளம் பெண் ஒருவரின் சடலம் அடையாளம் காணப்படாமல் இருந்த நிலையில் தற்போது அந்த பெண் யார் என்றும் எதற்காக கொலை செய்யப்பட்டார் என்ற தகவலும் போலீஸார் விசாரணையில் வெளியாகியுள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நவிமும்பையை அடுத்த தாம்னி கிராமத்தில் கடந்த 17 ஆம் தேதி காதி ஆற்றில் 27 வயது மதிக்கத்தக்க பெண்ணின் உடல் இருந்தது. அந்த உடலை போலீஸார் மீட்டு பிரேத பரிசோதனை செய்தனர்.

அந்த பெண் கழுத்தை அறுத்து கொன்று ஆற்றில் வீசியிருந்தது தெரியவந்தது. நவிமும்பை குற்றப்பிரிவு போலீஸார் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இதுகுறித்து போலீஸார் சில தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

English summary

Woman brutally murdered and dumped in a river by her live in partner who has already 3 wives. This happens in Navi Mumbai, Maharashtra.