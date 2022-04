அவசரத்திற்கு சென்ற சிறுமி! கழிவறையில் கையை கட்டி வாயை பொத்தி! சிதைத்த காமக் கொடூரனுக்கு போலீசார் வலை

Mumbai

oi-Rajkumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனே ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள பொதுக் கழிப்பறையில் 12 வயது சிறுமி பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாய் அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள போலீசார் குற்றவாளியை பிடிக்க தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

புனே ரயில் நிலையம் அருகே அவசர தேவைக்காக 12 வயது சிறுமி ஒருவர் கழிவறைக்கு சென்றதாகவும், அப்போது திடீரென உள்ளே புகுந்த மர்ம நபர் சிறுமியின் கைகளை கட்டியதோடு , வாயை பொத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக அதிர்ச்சி தகவலை தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து அப்பகுதியில் வசிக்கும் சிலர் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு போன் செய்ததையடுத்து, வரச்சா மற்றும் கபோதரா காவல் நிலைய போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து சிறுமியை மீட்டதோடு, விசாரணை நடத்தினர்.

English summary

A 12-year-old girl was allegedly raped in a public toilet near the Pune railway station in Maharashtra, police said on a complaint lodged by the victim's mother.