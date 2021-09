செம்ம ட்விஸ்ட்.. நரபலி கொடுக்க இழுத்துச்சென்ற கணவன்.. கடைசி நேரத்தில் மனைவி செய்த காரியம்!

Mumbai

oi-Velmurugan P

மும்பை: நரபலி கொடுக்க கணவன் இழுத்துச் சென்று கொண்டிருந்திருக்கிறார். கடைசி நேரத்தில் மனைவி செய்த காரியத்தால் உயிர் தப்பி உள்ளார். என்ன நடந்தது என்பதை இப்போது பார்ப்போம்

இந்தியா முழுவதுமே நரபலி கொடுத்தால் புதையல் கிடைக்கும் என்ற மூடநம்பிக்கை இன்னும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. இதை நம்பி தங்கள் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் பறிகொடுத்து வருகிறார்கள் மூடர்கள் சிலர்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஜல்னா கிராமத்தைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் திருமணமாகி மனைவியுடன் வாழ்ந்து வந்தார். இவர் அடிக்கடி சுடுகாடு பக்கம் போவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்திருக்கிறார். இது மனைவி மீனாவிற்கு சந்தேகத்தை கொடுத்து வந்திருக்கிறது. பூஜை, மந்திரம் என்று எந்நேரமும் கணவன் இருப்பதால் ஏதோ பக்தியில் தீவிரமாக இருக்கிறார் என்று நினைத்து வந்துள்ளார்.

பழைய வீட்டுக்கா?.. மகள்களின் நினைவுகள் வாட்டுமே.. நரபலி கொடுத்த ஆந்திரா தம்பதி கண்ணீர்!

English summary

a man tries to use wife as human sacrifice for occult practice, but last minute twist a maharashtra man tries to use wife as human sacrifice for occult practice under the belief that it would get him some hidden treasure.