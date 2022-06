மகாராஷ்டிராவில் ட்விஸ்ட்.. துணை முதல்வரானார் தேவேந்திர பட்னாவிஸ்.. இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே

Mumbai

oi-Jeyalakshmi C

மும்பை: மகாராஷ்டிரா முதல்வராக ஏக்நாத் ஷிண்டே முதல்வராக பதவி ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில் பாஜகவின் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் துணை முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டுள்ளார். மகாராஷ்டிரா அரசியலில் அடுத்தடுத்த திருப்பங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன.

மகாராஷ்டிராவில் ஆளும் சிவசேனா கூட்டணிக்கு எதிராக 48 எம்.எல்.ஏக்கள் போர்க்கொடி தூக்கினர். இதனால் முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான அரசு பெரும்பான்மையை இழந்தது.

இதையடுத்து மகாராஷ்டிரா சட்டசபையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷ்யாரி உத்தரவிட்டார்.

English summary

BJP's Devendra Fadnvais has been sworn in as Maharashtra Dy Chief Minister following the appointment of Eknath Shinde as Chief Minister. Subsequent twists and turns are taking place in Maharashtra politics. BJP chief JP Nadda said, The BJP's central leadership has said that Devendra Fadnvais should take charge as Deputy Chief Minister of Maharashtra have made a personal request to him.