சமையலறையில் ரத்த வெள்ளத்தில் பானுமதி.. 16 வருடங்கள் கழித்து திடீரென சிக்கிய கொலையாளி.. "சிலை கர்மா!"

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் கடந்த 1997ம் ஆண்டு நிகழ்த்தப்பட்ட கொலையில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளை 16 ஆண்டுகள் கழித்து காவல்துறையினர் கைது செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. குற்றவாளியை காவல்துறை 2013ம் ஆண்டு கைது செய்திருந்தனர். ஆனால் தற்போது வரை இந்த வழக்கு குறித்து பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

குற்றவாளி தனது விநோதமான நடத்தைகள் மூலம் தானே மாட்டிக்கொண்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த 1997ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 14ம் தேதியன்று மும்பையில் உள்ள சியோன் எனும் பகுதியில் 58 வயதான பானுமதி தக்கர் எனும் பெண் ஒருவர் மர்மமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தார். அவரது வீட்டில் இருந்த ரூ.2.55 லட்சம் மதிப்பிலான நகைகள் மற்றும் ரொக்கப்பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது. சம்பவம் நடந்த அடுத்த நாள் அந்த வீட்டின் பணியாளர்களில் ஒருவர் கதவை திறக்க முற்பட்டபோது கதவு ஏற்கெனவே திறந்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், பானுமதியை அழைத்த போது வீட்டின் உள் இருந்து எந்த சத்தமும் வரவில்லை. உள்ளே சென்று பார்த்தபோது சமையலறையில் ரத்த வெள்ளத்தில் பானுமதி சடலமாக கிடந்துள்ளார். அப்போதுதான் கொலை பற்றி தெரியவந்தது.

English summary

After 16 years, the police arrested the criminals involved in the 1997 murder in Mumbai, Maharashtra. The police had arrested the accused in 2013. But till now this case is widely talked about. The police said that the accused got himself trapped through his strange behaviour.