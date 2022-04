என்ன ஓரு மத நல்லிணக்கம்.. தேவாலயத்தில் நமாஸ் செய்த முஸ்லிம்கள்.. வியந்து பார்க்கும் மகாராஷ்டிரா

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் மதநல்லிணக்கத்தை பறைசாற்றும் வகையில் நாசிக்கில் உள்ள ஹோலி கிராஸ் சர்ச்சில் முஸ்லிம்களுக்கு இப்தார் விருந்து வழங்கப்பட்டதோடு, சர்ச்சில் நமாஸ் செய்ய அனுமதியும் வழங்கப்பட்டது. இதுதொடர்பான படங்கள் தற்போது இணையதளத்தில் வைரலாகி உள்ளன.

இந்தியாவில் சமீப காலமாக மதம்சார்ந்த பிரசாரங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் இருதரப்பு இடையே மோதல் ஏற்பட்டு வன்முறைகளும் நடந்துள்ளன.

சமீபத்தில் நடந்த ராமநவமி ஊர்வலத்தால் ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களிலும், அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலத்தின்போது தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள ஜஹாங்கிர்புரியிலும் வன்முறைகள் வெடித்தன. இதுதொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸில் பயணிகளுக்கு பிரிவினைவாத செய்தித்தாள்.. கொதித்து ட்வீட் போட்ட தமிழச்சி எம்பி

English summary

Muslims were given an Iftar dinner at the Holy Cross Church in Nashik in Maharashtra. And were allowed to perform namaz at the church. Now that images are currently going viral on the internet.