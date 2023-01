சட்டென வீட்டுக்குள் வந்த மர்ம நபர்.. அலறிய பெண்.. பலாத்கார வழக்கில்.. கோர்ட்டில் நடந்த ட்விஸ்ட்!

Mumbai

மும்பை: பாலியல் பலாத்கார வழக்கு ஒன்றில் மும்பை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியுள் தீர்ப்பு பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கிலிருந்து குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மும்பையின் மக்கள் அடர்த்தி அதிகம் உள்ள பகுதியில் இளம்பெண் ஒருவர் தனது கணவனை இழந்து இரண்டு குழந்தைகளுடன் வாழ்ந்து வருகிறார். இந்நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்னர் கத்தியுடன் மர்ம நபர் ஒருவர் வீட்டிற்குள் கத்தியுடன் உள்ளே புகுந்து சமையலறையில் இருந்த தன்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாகவும் இளம்பெண் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரில் அவர் மேலும் கூறியிருப்பதாவது,

"இதேபோல மற்றொரு நாள் அதே மர்ம நபர் மீண்டும் எங்கள் வீட்டிற்கு வந்திருந்தார். அப்போதுதான் இந்த நபர் தனது வீட்டருகில் வசிக்கும் நபர் என்று அடையாளம் தெரிந்தது. அவர் கத்தியை வைத்திருந்ததில் நான் இது குறித்து யாரிடமும் எதையும் சொல்லவில்லை. இதனையடுத்து இது போன்று அடிக்கடி இந்த நபரால் நான் வன்கொடுமையை அனுபவித்து வந்திருக்கிறேன். ஒரு கட்டத்தில் இவர் பணம் கேட்டு தொல்லை செய்திருக்கிறார்.

English summary

“It is unacceptable that a young woman with children was threatened and repeatedly raped in a crowded area. Therefore, we are acquitting the accused person from this case,” said the judges of the Bombay High Court.