'மிரட்டினால் கை, கால்களை உடைங்க'.. நான் பெயில்ல எடுக்கிறேன்... மகாராஷ்டிர எம்.எல்.ஏ சர்ச்சை பேச்சு!

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனாவின் ஏக்னாத் ஷிண்டே அணியை சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ. பிரகாஷ் சுர்வே, தங்களை யாரும் மிரட்டினால் கை, கால்களை அடித்து உடைங்க.. நான் உங்கள பெயில்ல எடுக்கிறேன் என்று கூறியுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மராட்டிய மாநிலத்தில் சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே தலைமையில் ஆட்சி நடந்து வந்த நிலையில், அதே கட்சியின் மூத்த தலைவரான ஏக்னாத் ஷிண்டேவின் திடீர் முடிவால் அந்த ஆட்சி பாதியிலேயே கவிழ்ந்தது.

மேலும் கட்சியும் இரண்டாக பிரிந்தது. சிவசேனா தலைவராக உத்தவ் தாக்கரே இருந்து வரும்நிலையில், பாஜனதாவுடன் கூட்டணி வைத்துக்கொண்ட சிவசேனாவின் ஏக்னாத் ஷிண்டே தாங்கள் தான் உண்மையான சிவசேனா என்று பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

