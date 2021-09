நிதி மோசடி: சிவசேனா எம்.பி. பாவனா கவாலி உதவியாளர் கைது! நெருங்கும் பிடி.. அமலாக்க இயக்குநரகம் அதிரடி

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் 7 இடங்களில் சோதனை நடத்தியுள்ள, அமலாக்க இயக்குநரகம், சிவசேனா எம்.பி. பாவனா கவாலியின் உதவியாளரை கைது செய்துள்ளது.

முன்னாள் மாநில உள்துறை அமைச்சர் அனில் தேஷ்முக் மீதான பண மோசடி வழக்கு தொடர்பாக அமலாக்கத் துறை நேற்று மகாராஷ்டிராவில் மூன்று இடங்களில் சோதனை நடத்தியது.

நாக்பூரின் துணை ஆர்டிஓ பஜ்ரங் கர்மேட்டுடன் தொடர்புடை இடங்கள் இவையாகும். முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரேயின் நெருங்கிய நம்பிக்கையுள்ள போக்குவரத்து அமைச்சர் அனில் பரப்பின் நெருங்கிய கூட்டாளிதான் பஜ்ரங் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், சோதனை நடத்தப்பட்ட இடங்களை அமலாக்கத் துறை வெளிப்படுத்தவில்லை.

