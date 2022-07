எல்லாத்துக்கும் ’அவர்’ தான் காரணம்! நான் சிஎம் ஆனதுக்கு காரணமே ‘விதி’தான்! உருகிய ஏக்நாத் ஷிண்டே..!

Mumbai

மும்பை : பல்வேறு அரசியல் சர்ச்சைகளுக்கு பிறகு மகாராஷ்டிரா முதல்வராக பதவியேற்றுள்ள ஏக்நாத் ஷிண்டே முதல்வர் பதவி தனக்கு கிடைத்தது விதியால் நடந்தது எனவும் பாஜக எனக்கு முதல்வர் பதவியை விட்டுக் கொடுத்தது என எனக் கூறியுள்ளார்

கடந்த பாஜகவுடன் கூட்டு சேர்ந்து தேர்தலை சந்தித்த சிவசேனா, அதன்பின்னர் காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகளுடன் சேர்ந்து மகா விகாஷ் அகாடி என்ற பெயரில் ஆட்சியமைத்த நிலையில், முதல்வராக பால் தாக்கரேவின் மகன் உத்தவ் தாக்கரே இருந்தார்.

இரண்டு ஆண்டுகள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சென்று கொண்டு இருந்த நிலையில் சிவசேனாவின் முக்கிய தலைவர்களை ஒருவரான ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையில் 40 எம்எல்ஏக்கள் திரண்டு அக்கடி கூட்டணிக்கு வழங்கிய ஆதரவை திரும்பப் பெறுவதாக அதிரடியாக கூறினர்

மிகப் பெரிய மனதுடன் எனக்கு முதல்வர் பதவியை தாரை வார்த்து கொடுத்தது பாஜக.. நெகிழ்ந்த ஏக்நாத் ஷிண்டே

