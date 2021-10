வீடியோ: ப்ளிப்கார்டில் 'ஐபோன் 12' ஆர்டர் செய்த நபருக்கு காத்திருந்த ஷாக்.. நீங்களே பாருங்கள்

Mumbai

மும்பை : ஃப்ளிப்கார்ட்டின் பண்டிகை கால ஆஃபரில் ரூ.53000க்கு 'ஐபோன் 12' ஆர்டர் செய்த மும்பையை சேர்ந்த சிம்ரன்பால் சிங் என்ற நபருக்கு 2 நிர்மலா சோப்பு கட்டிகள் டெலிவரி செய்யப்பட்டதால் அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

நீண்ட முயற்சிக்கு பின்னர் கஸ்டமர் கேரை தொடர்பு கொண்டு புகார் அளித்த நிலையில், முழு பணம் தனக்கு திரும்ப கிடைத்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.

இ-காமர்ஸ் இணையதளமான ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பிக் பில்லியன் டே விற்பனையின் போது ஐபோனை ஆர்டர் செய்த வாடிக்கையாளருக்கு வாழ்நாளில் பார்த்திராத அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அவர் ஒரு புதிய போனை எதிர்பார்த்தபோது, அவரது வீட்டுக்கு வந்தது ஒரு ஜோடி சோப்பு கட்டிகள்.

