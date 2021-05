நல்ல பாக்டீரியாக்கள் முக்கியம்.. கொரோனா நோயாளிகளில் பாதிபேரை கொல்லும் 2ம் கட்ட பாதிப்பு.. ஐசிஎம்ஆர்

Mumbai

oi-Velmurugan P

மும்பை: கொரோனா தொற்றில் இருந்து மீண்டு அதன் தாக்கத்தால் இறந்தவர்கள் அல்லது சிகிச்சை பெற்ற போதே இறந்தவர்களில் பாதி பேர் பாக்டீரியா அல்லது பூஞ்சைகளால் 2வது முறையாக தொற்று ஏற்பட்டு இறந்தது ஐசிஎம்ஆர் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

அதிகப்படியான நோய் எதிப்பு மருந்துகளின் பயன்பாடு மற்றும் வைரஸ், பாக்டீரியா, பூஞ்சை போன்ற கிருமிகள் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றுநோயின் தீவிரத்தை இன்னும் மோசமாக்கும் என்று மும்பையின் பிரபலமான 10 மருத்துவமனைகளில் ஐசிஎம்ஆர் நடத்திய ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

கொரோனா தொற்றில் இருந்து மீண்ட பின்னர் இரண்டாம் நிலை தொற்றால் பாதிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழப்பது தெரியவந்துள்ளது. இரண்டாம் நிலை நோய்த்தொற்று என்பது ஒரு நோய்த்தொற்றுக்காக சிகிச்சை பெறும் போது அல்லது அதற்குப் பிறகு ஏற்படும் புதிய பாதிப்பு ஆகும். கொரோனா தொற்றில் இருந்து மீண்டவர்கள் அல்லது சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளில் பாதி பேர், பாக்டீரியா அல்லது பூஞ்சைகளால் தொற்று ஏற்பட்டு இறப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

English summary

ICMR study showed that more than half of the Covid-19 patients who get a secondary bacterial or fungal infection die. A secondary infection is one which occurs during or after the treatment of another infection.