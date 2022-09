காலை 8.45 மணி.. தினமும் ஒன்றாக தேசியக்கீதம் பாடும் கிராம மக்கள்..தேசப்பற்றை நிரூபிக்க காரணம் இதுதான்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மாவோயிஸ்டுகளால் பாதிக்கப்பட்டு பதற்றமான சூழலில் வாழ்ந்த கிராமத்தில் வசிக்கும் மக்கள் ஒற்றுமையை உறுதிப்படுத்தவும், தேசப்பற்றை வளர்க்கவும் தினமும் தேசியக்கீதம் பாடி தங்கள் அன்றாட பணிகளை தொடங்கி வருகின்றனர்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் கட்சிரோலி மாவட்டத்தில் முல்சேரா கிராமம் உள்ளது. இந்த கிராமம் மகாராஷ்டிரா மாநில தலைநகர் மும்பையில் இருந்து 900 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இந்த கிராமத்தில் மொத்தம் 2,500 மக்கள் வசித்து வருகின்றனர்.

இந்த கிராமத்தில் பழங்குடி வகுப்பை சேர்ந்தவர்களும், மேற்கு வங்கத்தில் இருந்து இடம்பெயர்ந்த மக்களும் தான் வசித்து வருகின்றனர். இந்த கிராமம் மாவோயிஸ்ட்டுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Residents of a Maoist-affected village in the state of Maharashtra, living in a tense environment, are starting their daily work by singing the national anthem to ensure unity and instill patriotism.