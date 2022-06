தந்தையை மறவாத தனயன்! பால்தாக்கரேவின் ஆசையை நிறைவேற்றிய உத்தவ் தாக்கரே! முதல்வராக எடுத்த கடைசி முடிவு

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிரா அரசியல் குழப்பத்தால் முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். முன்னதாக அவர் தனது தந்தை பால்தாக்கரேவின் ஆசையை நிறைவேற்றும் வகையில் இன்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அவுரங்காபாத், உஸ்மானாபாத் ஆகிய 2 நகரங்களின் பெயரை மாற்றம் செய்ய ஒப்புதல் பெற்றார்.

மகராஷ்டிராவில் பெரும் அரசியல் குழப்பம் நிலவியது. இந்த குழப்பத்துக்கு காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் உடனான கூட்டணியில் அதிருப்தி அடைந்த சிவசேனா எம்எல்ஏக்கள் 35க்கும் அதிகமானவர்கள் அசாம் மாநிலம் கவுஹாத்திக்கு சென்றது தான் காரணம்.

இவர்களை திரும்ப அழைக்க முதல்வராக இருந்த உத்தவ் தாக்கரே பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார். இது எதுவும் பலன் அளிக்கவில்லை.

மகாராஷ்டிரா முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே ராஜினாமா- கடந்த 10 நாட்களில் அரங்கேறிய போர்க்கொடி கலகங்கள்!

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray has resigned amid political crisis. Earlier he got permission to change the name of 2 cities in today’s cabinet meeting to fulfill the wish of his father Bal Thackeray.