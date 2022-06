"பிளான் பி" என்ன? மகாராஷ்டிர அரசு கவிழ்ந்தால் பாஜக உடன் கை கோர்க்கும் என்சிபி? சரத் பவார் பரபர

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் இப்போது அரசியல் குழப்பம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் கூறியுள்ள சில கருத்துகள் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த 2019இல் நடைபெற்ற மகாராஷ்டிரா சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக-சிவசேனா ஒரு அணியாகவும் என்சிபி-காங்கிரஸ் மற்றொரு அணியாகவும் களமிறங்கின.

சட்டசபை தேர்தலில் எந்தவொரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. பாஜக 105 இடங்களில் வென்ற போதிலும், பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான 145 இடங்களை அக்கட்சியால் கைப்பற்ற முடியவில்லை.

Nationalist Congress Party chief Sharad Pawar has said there was no question of him going with the BJP: (மகாராஷ்டிர அரசியல் குழப்பம் குறித்து சரத் பவார் திட்டம்) Sharad Pawar about Maharashtra political crisis.