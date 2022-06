நாக்கை அறுப்போம் என்பது வன்முறையில்லையா?.. நுபுர் ஷர்மாவிற்கு ஆதரவு குரல் கொடுத்த விஹெச்பி தலைவர்

Mumbai

oi-Jeyalakshmi C

மும்பை: நபிகள் நாயகம் பற்றி ஏதாவது பேசினால் நாக்கை அறுப்போம் என்று ஓபனாக பேசுகிறார்கள். இந்த மாதிரி பேசுபவர்கள் சட்டத்தை தங்கள் கையில் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் அலோக் குமார் கூறியுள்ளார். இந்தப் போக்கு உண்மையில் கவலைக்குரியது என்றும் அலோக் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த வாரம் பாஜகவின் செய்தித் தொடர்பாளர் நுபுர் ஷர்மா தொலைக்காட்சி விவாத நிகழ்ச்சி ஒன்றில் நபிகள் நாயகத்துக்கு எதிராகச் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்தார். இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இதைத் தொடர்ந்து பாஜகவைச் சேர்ந்த நவீன் குமார் ஜிண்டல் நபிகள் நாயகத்துக்கு எதிராக ட்வீட் செய்தார். அது அதிக அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியதும் அந்த ட்வீட்டை டெலிட் செய்துவிட்டார். இந்த நிகழ்வுகள் இந்தியா மட்டுமில்லாமல் உலக அளவில் சர்ச்சை ஆகியுள்ளன. இந்தியப் பொருள்களைத் தடைசெய்ய வேண்டும் என்ற ஹேஷ்டேக் அரபு நாடுகளில் டிரெண்ட் ஆனது. இரான், கத்தார், குவைத் போன்ற நாடுகள் இந்தக் கருத்துகளுக்கு எதிராகத் தங்கள் கண்டனத்தைப் பதிவுசெய்துள்ளன.

English summary

Alok Kumar, International Working President of Vishwa Hindu Parishad, said that the court will decide whether her statement is legal or illegal.Vishva Hindu Parishad came to the defence of Nupur Sharma, who was expelled by the Bharatiya Janata Party over her controversial remarks against the minorities.