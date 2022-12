வாக்குவங்கி அரசியல் செய்தவர்களுக்கு சம்மட்டி அடி! குறுக்கு வழி அரசியல் எடுபடாது! மோடி பெருமித பேச்சு

Mumbai

oi-Jackson Singh

மும்பை: வாக்குவங்கி அரசியல் செய்தவர்களுக்கு இந்திய மக்கள் சம்மட்டி அடி கொடுத்து வருவதாக கூறிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இனி இந்தியாவில் குறுக்கு வழி அரசியல் எடுபடாது என்றும் தெரிவித்தார்.

மகாராஷ்ட்ரா மாநிலம் நாக்பூரில் இன்று சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அங்கு ஏராளமான நலத்திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார். வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை, மெட்ரோ ரயில் சேவை, எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை உட்பட ரூ.75,000 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை மோடி தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் பாஜக சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டார். கூட்டத்தில் மோடி பேசியதாவது:

ஆர்.எஸ்.எஸ். கோட்டை நாக்பூரில் பிரதமர் மோடி- ரூ 75,000 கோடி திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்

English summary

Prime Minister Narendra Modi said that the people of India are giving a blow to those parties which indulging in vote bank politics.